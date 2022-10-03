إصابة 38 شخصًا في حـادث تصادم حافلة على طريق السيل باتجاه العاصمة المقدسة

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شهد طريق السيل باتجاه العاصمة المقدسة، حـادث تصادم لحافلة على متنها 50 راكباً أسفر عن إصابة 38 شخصا.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أنها قامت فور تلقيها البلاغ اعتماد رفع الجاهزية والاستعداد، لدعم الموقع بالفرق الإسعافية اللازمة ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى انه تم توجيه 8 فرق إسعافية، وبوصول أول فرقة لموقع الحادث اتضح وجود 38 حالة إسعافية حالتهم مستقرة، حيث تم فرز الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم.

وأبانت أنه جرى نقل 27 حالة اسعافية عن طريق إسعافات الهلال الأحمر إلى المنشآت الطبية المناسبة لحالتهم الصحية.



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Source akhbaar24

