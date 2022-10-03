︎
.
يعقد في الرياض اليوم (الإثنين)، اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ117 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، وحضور وزراء المالية بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.
ويبحث الاجتماع الجديد، العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى تأثير الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم على اقتصادات دول المجلس بما يساهم في دفع عجلة النمو والازدهار لدول الخليج.
ويتضمن الاجتماع الرئيسي عقد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون اجتماعاً مشتركاً مع مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جوروجيفا، لمناقشة العديد من القضايا الشاملة في المنطقة أبرزها تضرر الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد – 19، واضطرابات أسواق الطاقة والغذاء واختناقات الإمداد المستمرة وارتفاع التضخم.
وتشمل المناقشات، سبل تعزيز التعاون بين الصندوق ودول الخليج، وكذلك تعزيز التكامل والشراكة الإقليمية بين دول الخليج، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر برئاسة “الجدعان”.. الرياض تستضيف اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ 117 بدول مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.