برئاسة “الجدعان”.. الرياض تستضيف اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ 117 بدول مجلس التعاون

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يعقد في الرياض اليوم (الإثنين)، اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ117 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، وحضور وزراء المالية بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

ويبحث الاجتماع الجديد، العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى تأثير الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم على اقتصادات دول المجلس بما يساهم في دفع عجلة النمو والازدهار لدول الخليج.

ويتضمن الاجتماع الرئيسي عقد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون اجتماعاً مشتركاً مع مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جوروجيفا، لمناقشة العديد من القضايا الشاملة في المنطقة أبرزها تضرر الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد – 19، واضطرابات أسواق الطاقة والغذاء واختناقات الإمداد المستمرة وارتفاع التضخم.

وتشمل المناقشات، سبل تعزيز التعاون بين الصندوق ودول الخليج، وكذلك تعزيز التكامل والشراكة الإقليمية بين دول الخليج، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.



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Source akhbaar24

