4 خطوات لسداد رسوم إصدار «تأشيرة عامل»

محمد بن مسعود - الدمام - حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، خطوات سداد رسوم إصدار تأشيرة لاستقدام عامل أو عاملة.
وجاء ذلك في رد على سؤال مواطن استفسر بشأن آلية سداد وإصدار تأشيرة عمل لسائق.
وأجاب حساب “مساند” بقوله : “إنه يرجى التأكد من سداد رسوم إصدار التأشيرة من خلال سداد عبر الخطوات التالية:
– المدفوعات
– المدفوعات الحكومية
– الاستقدام
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– تأشيرة عامل/عمل وليس تأشيرة عائلية قبل تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية.التحذير من مواقع احتيالية
وفي وقت سابق، حذر برنامج “مساند” المختص باستقدام العمالة المنزلية في المملكة، اليوم الخميس، من التعامل مع مواقع إلكترونية مستنسخة تستخدم اسم وهوية مساند لتقديم عروض وهمية لخدمات العمالة المنزلية للاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستقدام.
وأوضحت منصة مساند، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تلك المواقع الوهمية تستخدم رسائل الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال روابط وهمية بهدف الاحتيال على المواطنين.
وأهابت منصة مساند، بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة.
وأكدت منصة مساند، أن جميع عمليات الاستقدام تتم من خلال طريقة واحدة عبر منصة “مساند”.
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