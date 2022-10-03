استشاري يوضح العلاقة بين النوم ومناعة الجسم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكد د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أهمية حصول الجسم على القدر الكافي من النوم يومياً.
وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “إن النوم الكافي يدعم مناعتك ويحميك من الضعف الذي قد يستهلك الطاقة والجهد”.
وأضاف أن السهر وعدم النوم الكافي يرهق الجسم وينهك القوى المناعية وبالتالي قد يسبب نهوض ونشاط الميكروبات والفيروسات الكامنة الانتهازية التي تنتهز أي ضعف مناعي أو إرهاق وإنهاك لتنشط وتسبب التهابات، موضحا أن “النوم الجيد يدعم المناعة”.أضرار قلة النوم
في سياق متصل، كشفت دراسة حديثة، أن عدم حصول الجسم على قسط كافٍ منه، يتسبب في 3 أمراض قاتلة هي القلب والأوعية الدموية، والسكري وارتفاع ضغط الدم.
وكشفت الدراسة أن الحرمان المزمن من النوم لدى مجموعة صغيرة من البالغين الأصحاء أدى إلى زيادة إنتاج الخلايا المناعية المرتبطة بالالتهابات مع تغيير الحمض النووي للخلايا المناعية، وفقا لتقرير نشره موقع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية نقلًا عن دورية Experiemental Medicine.
من جانبه، قال الباحث المشارك في الدراسة كاميرون ماك ألبين، الأستاذ المساعد في طب القلب وعلم الأعصاب في كلية طب ماونت سيناي بنيويورك، إن الجسم يكون بصحة جيدة، حال تنقل بين 4 مراحل من النوم كل ليلة.
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وعن تلك المراحل، قال إن الجسم يبدأ خلال المرحلتين الأولى والثانية، في إنقاص إيقاعاته، وفي الثالثة يكون نوماً عميقاً بطيء الموجات إلى أن يستعد للمستوى الخلوي، وفيه يتم إصلاح الضرر الناجم عن تعب اليوم كله.
ورجّحت الدراسة أن معظم البالغين يحتاجون ما بين 7 إلى 8 ساعات من النوم غير المتقطع نسبيا.
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