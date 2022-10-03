رفع الأثقال يخفض مخاطر الوفاة بالأمراض 9 %

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توصلت دراسة أمريكية، نُشرت نتائجها في الدورية البريطانية للطب الرياضي، إلى أن البالغين الذين قاموا بممارسة تمرينات رياضية تتضمن تقوية العضلات برفع للأثقال تقل لديهم مخاطر الوفاة لأي سبب مرضي بنسبة 9%. وأوضح الباحثون أن الجمع بين رفع الأثقال والتمارين الرياضية التقليدية أسبوعياً قد أثبت إحصائياً أنه يؤدي إلى فوائد صحية مهولة،

وقام أكاديميون في المعهد الوطني الأمريكي للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند، بفحص بيانات نحو 100000 بالغ يشاركون في دراسة فحص أمريكية، توفي منهم 28477 خلال فترة المتابعة التي استغرقت 9 أعوام و6 أشهر.