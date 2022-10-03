بعد انطلاق الحملة الوطنية.. حرمان 4 فئات من تطعيم الإنفلونزا الموسمية

︎ . المناطق_متابعات انطلقت الأحد 2 أكتوبر 2022، الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم شتاء 1444هـ التي تستمر 4 أشهر. وإيذاناً ببدء الحملة بالجهات المقدمة للتطعيم بالمراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة بمنطقة المدينة المنورة، من جانبه دشن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة د. سامي بن سليم الرحيلي، الانطلاق الفعلي للحملة، مؤكدا أهمية أخذ اللقاح واستهداف القيام بحملات توعوية وجولات تفقدية وإشرافية لمتابعة سير أعمال الحملة بالجهات المقدمة للتطعيم بالقطاعين الحكومي والخاص. المحرومون من التطعيم 1- الأطفال أقل من ستة أشهر. 2- من لديه حساسية من البيض. 3- من حدثت لديه سابقاً حساسية شديدة من جرعة لقاح الإنفلونزا. 4- من يعاني من مرض حاد مصحوب بحرارة عالية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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