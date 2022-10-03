مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

︎ . المناطق_متابعات أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة الثانوية فأعلى في عدّة تخصصات؛ للعمل في بقيق؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: ممثل مركز اتصال العملاء. المؤهلات والخبرات: شهادة الثانوية العامة فأعلى. خبرة سابقة 2 سنوات في مركز الاتصال. خبرة لا تقل عن 1 سنة في تشغيل نظام CAFM. طريقة التقديم : أوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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