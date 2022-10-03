بعد خسارة ليمان.. بوتين يأمر باستخدام أسلحة «أكثر تطورا»

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المناطق_متابعات

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرا، إلى القيادة العسكرية باستخدام أسلحة أكثر تطورا في العمليات العسكرية، ولا سيما بعد خسارة مدينة ليمان الأوكرانية.

ويسعى بوتين لتحقيق انتصار بأي ثمن، ويسلك اتجاهات متعددة، ما بين التصريحات السياسية ومهاجمة قيادات العالم الغربي، أو ضم المناطق الحدودية المستفتى على انفصالها عن أوكرانيا، وحتى التهديد باستخدام الأسلحة النووية.

السيطرة على ليمان

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون أوكرانيون السيطرة على قريتين تقعان على مقربة شديدة من معقل ليمان، وهما يامبل الواقعة على بعد نحو 12 كيلومترا جنوب شرقي ليمان، ودروبيشيف الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال غربي المدينة المهمة.

زيلينسكي يهدد

من جانبه، هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطني روسيا ، وخاصة المسؤولين الحكوميين، قائلا لهم “ستقتلون واحدًا تلو الآخر، ما دام الرئيس فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا، في الحكم”.

وبعد استحواذ قواته على ليمان، قال زيلينسكي: ““ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستقتلون واحدًا تلو الآخر وتصبحون كباشًا مُحرقة لأنكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة إلى روسيا”

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Source almnatiq

