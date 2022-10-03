جازان ونجران أكثر المناطق إدانة بالأخطاء الطبية - #عاجل

بلغت قرارات الإدانة لقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة من الهيئات الصحية الشرعية 169 قرارا في العام الماضي بنسبة 33%، في وقت بلغت قرارات عدم الإدانة 348 قرارا بنسبة 67%، وبلغ إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية 517 قرارا.

وتصدرت منطقة جازان نسب قرارات الإدانة بــ65%، تلتها منطقة نجران بــ56%، وتبوك ثالثا بــ50%، وجدة رابعا بــ42%، وحائل خامسا بــ40%، وتصدرت الأحساء نسب قرارات عدم الإدانة بــ95%، تليها المدينة المنورة والباحة ثانيا بــ87%، وعسير ثالثا بــ82%، والجوف رابعا بــ75%، والقصيم خامسا بــ68%.

وكشفت إحصائية وزارة الصحة عن عدد القضايا المعروضة على الهيئات الشرعية العام الماضي، والتي بلغت 12.425 ألف قضية، منها 5794 قضية مرحلة، و6631 قضية جديدة، وبلغ عدد القرارات الصادرة 3340 قرارا، وإجمالي القضايا المرحلة للعام الحالي 9091 قضية مرحلة.

واستحوذت منطقة الرياض على عدد القضايا المرحلة والجديدة والتي بلغت 3450 قضية منها 1687 قضية مرحلة، و1763 قضية جديدة، تليها الشرقية ثانيا بــ2210 قضية منها 1251 قضية مرحلة، و959 قضية جديدة، وجدة ثالثا بــ1983 قضية منها 749 قضية مرحلة و1234 قضية جديدة، والقصيم رابعا بــ889 قضية منها 436 قضية مرحلة، و453 قضية جديدة، وعسير خامسا بــ865 قضية منها 424 قضية مرحلة، و441 قضية جديدة.

وأصدرت وزارة الصحة 3340 قرارا يتعلق بقضايا الأخطاء الطبية العام الماضي، حيث تصدرت الرياض عدد القرارات الصادرة بــ694 قرارا، وحلت جدة ثانيا بــ418 قرارا، والشرقية ثالثا بــ335 قرارا، وعسير رابعا بــ254 قرارا، والقصيم خامسا بــ 245 قرارا.

أخطاء طبية

169 قرار إدانة

33 % نسبة الإدانة للأخطاء الطبية

348 قرار عدم إدانة

67 % نسبة عدم الإدانة

517 قرارا متعلقا بوفيات الأخطاء الطبية

جازان الأعلى نسبة إدانة بــ65%

6631 قضية جديدة

5794 قضية مرحلة

3340 قرارا صادرا

9091 إجمالي القضايا المرحلة

الرياض تتصدر القضايا الجديدة والمرحلة

الأعلى نسبة إدانة

جازان: 65%

نجران: 56%

تبوك: 50%

جدة: 42%

حائل: 40%

الأكثر قضايا

الرياض: 3450 قضية

الشرقية: 2210 قضايا

جدة: 1983 قضية

القصيم: 889 قضية

عسير: 865 قضية