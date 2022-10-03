وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة، في الرياض، في عدة تخصصات، على أن يتاح التقديم فقط لأبناء المملكة من المواطنين.المسمى الوظيفي:
- مدير قسم التصميم.
- درجة البكالوريوس في التصميم أو الإعلام والعلاقات العامة أو ما يعادلها أو في أي مجال آخر ذو صلة.
- خبرة 8 سنوات كحد أدنى منها ما لا يقل عن سنة في منصب إشرافي.
- مهارات العمل ضمن فريق.
- التخطيط والتنظيم.
- إدارة الوقت
- التواصل الفعال.
- مهارات في استخدام جميع برامج التصميم مثل برامج أدوبي وإن ديزاين وغيرها.
- مهارات استخدام برامج الحاسب الآلي (Word – PowerPoint – Excel – Outlook).
- الكتابة تحريرية.
- مهارات جيدة في استخدام أنظمة البحث.
- مهارات تسويقية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
يتاح التقديم عبر الموقع الإلكتروني، في موعد أقصاه 31 من أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي: ( هنا )
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