4 أعشاب طبيعية لعلاج القولون العصبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

لا تزال الإصابة بالقولون العصبي معاناة للكثيرين وبالرغم من التقدم الطبي والعلاجي إلا أن الإصابة لاتهدأ لدى الكثيرين مع الحرص على الأدوية الطبية المتنوعة والمتعددة.

في هذه الأسطر يسرد لنا موقع «كل يوم معلومة طبية» أبرز أربعة أعشاب يمكن عن طريقها لتخفيف حدة آلام القولون العصبي وأنت في بيتك.. وأبرز هذه الأعشاب هي:

الصبار

عصير الصبار أظهرت بعض الأبحاث أن الصبار يساعد في تخفيف الإمساك المصاحب للقولون، ولكن لا يساعد في ألم البطن، مع العلم أن الصبار يمكن أن يتسبب في انخفاض سكر الدم، ولابد من استشارة الطبيب أولاً قبل استخدامه في حالة الإصابة بالسكري وتناول أدوية السكري.

الخرشوف

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أظهرت بعض النتائج لتجارب ميدانية أن المرضى الذين تناولوا هذا المستخلص تحسنت حركة الأمعاء لديهم، وبالتالي قلة حدة عسر الهضم، ووصفت هذه الدراسات أن الخرشوف من النباتات التي لها إمكانيات جيدة في تحسين أعراض القولون العصبي.

الزنجبيل

أشارت بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل من طرق علاج القولون العصبي بالأعشاب الطبيعية، ويمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان، مما يساعد في الشعور بالراحة في المعدة، كما يمكن أن يساعد في تهدئة تهيج الأمعاء، أو يجعل بطانة المعدة أقوى.

الكمون

توصل بعض الباحثين إلى أن الكمون يمكن أن يساعد مرضى القولون العصبي في علاج التقلصات والتشنجات الهضمية والغثيان، بالإضافة للشعور بالانتفاخ المرافقين للقولون العصبي.

وحسب الموقع: «فيجب التأكيد أن هذه النتائج استمرت باستمرار التجربة فقط، فلم يراقب هؤلاء الباحثون آثار تناول الكمون على هؤلاء المرضى بعد انتهاء التجربة، لذا أي تجارب قد تكون سمعت عنها هي تجارب شخصية».