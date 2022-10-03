محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور إلى سرعة تعديل البيانات في حال أي حدوث تغيير فيها.
وأوضحت الوزارة، أنه في حال طرأ أي تغيير في أوضاع المستفيد مما يؤثر على استحقاقه للمعاش أو مقداره فعليه إبلاغ الوزارة خلال 15 يوماً، على أن تقوم الوزارة بإعادة تقييم الاستحقاق.
ونوهت إلى أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور مُتاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
كانت هذه تفاصيل خبر “الموارد البشرية”: يجب إبلاغ الوزارة بأي تغيير بأوضاع مُستفيد “الضمان المطور” خلال 15 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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