“الموارد البشرية”: يجب إبلاغ الوزارة بأي تغيير بأوضاع مُستفيد “الضمان المطور” خلال 15 يوماً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور إلى سرعة تعديل البيانات في حال أي حدوث تغيير فيها.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال طرأ أي تغيير في أوضاع المستفيد مما يؤثر على استحقاقه للمعاش أو مقداره فعليه إبلاغ الوزارة خلال 15 يوماً، على أن تقوم الوزارة بإعادة تقييم الاستحقاق.

ونوهت إلى أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور مُتاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.