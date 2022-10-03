“التجارة” توضح إجراءات نقل ملكية السجل التجاري من شخص متوفى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضحت وزارة التجارة، طريقة وإجراءات نقل ملكية السجل التجاري من شخص متوفى من خلال الفرع الرقمي المعتمد إلكترونياً.

وبيّنت الوزارة، أن الإجراءات تتضمن الدخول على الفرع الرقمي واختيار نوع خدمة نقل ملكية لشخص متوفى، ثم إرفاق صك حصر الورثة، وإرفاق شهادة الوفاة.

ولفتت إلى أن الإجراءات تشمل إرفاق عقد المبايعة والتنازل مصادق عليه من الغرفة التجارية، وبعدها يتم إرفاق الوكالات إن وجدت، ثم تقديم الطلب.