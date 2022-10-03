“الكهرباء”: 4 خطوات للاطلاع على فواتير الاستهلاك السابقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، خطوات اطّلاع العميل على قيمة الفواتير القديمة للاستهلاك.

وبيّنت الشركة، أنه يمكن الاطلاع على الفواتير الخاصة بالشهور الـ24 السابقة وطباعتها عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الخطوات تتضمن الضغط على أيقونة “فواتيري”، ثم اختيار رقم الحساب والضغط على الفواتير السابقة والسدادات وبعدها يتم الاطلاع على كل الفواتير.