محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، خطوات اطّلاع العميل على قيمة الفواتير القديمة للاستهلاك.
وبيّنت الشركة، أنه يمكن الاطلاع على الفواتير الخاصة بالشهور الـ24 السابقة وطباعتها عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني.
ولفتت إلى أن الخطوات تتضمن الضغط على أيقونة “فواتيري”، ثم اختيار رقم الحساب والضغط على الفواتير السابقة والسدادات وبعدها يتم الاطلاع على كل الفواتير.
كانت هذه تفاصيل خبر “الكهرباء”: 4 خطوات للاطلاع على فواتير الاستهلاك السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.