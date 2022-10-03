محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قفزت أسعار النفط، أكثر من 3% بالتزامن مع اتجاه منظمة “أوبك” لإجراء تخفيضات في الإنتاج تتراوح بين 0.5 ومليون برميل يومياً.
وارتفعت التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي، إلى أكثر من دولارين؛ حيث وصلت إلى 82.12 دولار.
بدورها ارتفعت أيضاً التعاقدات الآجلة لخام برنت على مستوى العالم إلى 87.94 دولار للبرميل خلال المؤشرات الأخيرة للأسواق.
قفزت أسعار النفط، أكثر من 3% بالتزامن مع اتجاه منظمة “أوبك” لإجراء تخفيضات في الإنتاج تتراوح بين 0.5 ومليون برميل يومياً.
وارتفعت التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي، إلى أكثر من دولارين؛ حيث وصلت إلى 82.12 دولار.
أخبار قد تهمك
بدورها ارتفعت أيضاً التعاقدات الآجلة لخام برنت على مستوى العالم إلى 87.94 دولار للبرميل خلال المؤشرات الأخيرة للأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تقفز 3% تزامناً مع اتجاه “أوبك” لخفض الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.