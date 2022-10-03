أسعار النفط تقفز 3% تزامناً مع اتجاه “أوبك” لخفض الإنتاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قفزت أسعار النفط، أكثر من 3% بالتزامن مع اتجاه منظمة “أوبك” لإجراء تخفيضات في الإنتاج تتراوح بين 0.5 ومليون برميل يومياً.

وارتفعت التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي، إلى أكثر من دولارين؛ حيث وصلت إلى 82.12 دولار.

بدورها ارتفعت أيضاً التعاقدات الآجلة لخام برنت على مستوى العالم إلى 87.94 دولار للبرميل خلال المؤشرات الأخيرة للأسواق.

قفزت أسعار النفط، أكثر من 3% بالتزامن مع اتجاه منظمة “أوبك” لإجراء تخفيضات في الإنتاج تتراوح بين 0.5 ومليون برميل يومياً.

وارتفعت التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي، إلى أكثر من دولارين؛ حيث وصلت إلى 82.12 دولار.

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بدورها ارتفعت أيضاً التعاقدات الآجلة لخام برنت على مستوى العالم إلى 87.94 دولار للبرميل خلال المؤشرات الأخيرة للأسواق.