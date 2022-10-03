شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم انحاز للاتحاد ضد النصر.. مفاجآت نارية في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد المستشار التحكيمي محمد فودة، إلى سقوط حكم مباراة النصر والاتحاد، في أخطاء كثيرة للغاية، كانت ستؤثر بالفعل في نتيجة الكلاسيكو الناري الذي جمع بين الطرفين في منافسات دوري روشن السعودي.

وحل التعادل على مجريات كلاسيكو الدوري السعودي الذي جمع بين العميد والعالمي مساء أمس، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

طردين في الكلاسيكو تحت قيادة الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا

حصل الدولي المصري ولاعب وسط الاتحاد طارق حامد على بطاقة حمراء مباشرة، بعد عودة الأوروجوياني أندريس كونيا إلى تقنية الفيديو.

وجاء ذلك بسبب احتكاكه العنيف مع الكاميروني فينسينت أبو بكر في الشوط الأول، وتحديدّا في الدقيقة 43.

بالإضافة إلى عبد المجيد الصليهم، الذي تحصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 59، بعد تدخل عنيف على عوض الناشري، ما جعل الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا، إلى إشهار البطاقة في وجه نجم النصر، بشكل مباشر دون العودة إلى شاشات تقنية الفيديو، من أجل التأكيد على اللقطة التحكيمية.

فودة بفتح النار على حكم كلاسيكو النصر والاتحاد.. تفاصيل نارية

وعبر المستشار التحكيمي محمد فودة، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أكشن مع وليد"، على مدى استياءه من الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا، مفجرًا تصريحات نارية.

قال مستشار التحكيم: "كان يجب طرد مدافع النصر ألفارو جونزاليز عند الدقيقه 28 بسبب تدخله على مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمد الله.

وواصل: "كان يجب طرد عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد في نهاية الشوط الأول بالبطاقة الصفراء الثانية، الحكم تساهل مع لاعبي الاتحاد في الإنذارات".