شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يستفز جماهير النصر بهذه الطريقة - صورة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستمر الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد السعودي، في الرد على الهتافات الهجومية التي تعرض لها من جانب مشجعي النصر خلال اللقاء الذي جمع العالمي والعميد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

حمدالله يواجه الاستفزاز لجماهير النصر

وانقلب جماهير الشارع الرياضي السعودي، راس على عقب، بعد مقطع فيديو قصير من مدرج الاتحاد انتشر على منصة توير، والذي ظهر في دخول عبد الرزاق حمد الله في مشادة مع عدد من جماهير النصر. بعد أن هتف بعضها ضد عبد الرزاق حمد الله: "يا بكاية.. يا بكاية"، ليرد صاحب الـ 31 عامًا بتقبيل شعار الاتحاد.

حمدالله يشارك في تعادل النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

ووقع النصر في فخ التعادل دون أهداف أمام ضيفه الاتحاد، في منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، لقتنص كل فريق نقطة واحدة فقط لا غير.

موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد كلاسيكو أمس

يقع النصر في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يقع الاتحاد في الثالث برصيد 11 نقطة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن يقع النصر على أبها في منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين مساء الجمعة القادم الموافق 7 أكتوبر، وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة، السادسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي

موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

تستضيف الاتحاد، الفتح مساء الجمعة القادم، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.