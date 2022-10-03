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لوحة من القط العسيري بـ30 ألف ريال

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الرياض - محمد الوسيري - كشفت الفنانة والمدربة في فن القط العسيري آلاء علي مغاوي، أن أغلى لوحة من إنتاج ذلك الفن وصلت إلى 30 ألف ريال، وكانت مساحتها لا تتجاوز مترين.

بداية مغاوي: 

وتابعت مغاوي، خلال حوارها إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن تركيزها انصب في بداياتها على تلوين المفردات، وأنتجت أعمالًا مميزة، كما ركزت على المحتوى.

إقبال كبير: 

وأضافت أن ذلك الفن يشهد إقبالًا كبيرًا للتدريب عليه من الفتيات والأجيال الجديدة حيث يتعاملون بها من خلال برامج إلكترونية حديثة. =
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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