شكرا لقرائتكم لوحة من القط العسيري بـ30 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الفنانة والمدربة في فن القط العسيري آلاء علي مغاوي، أن أغلى لوحة من إنتاج ذلك الفن وصلت إلى 30 ألف ريال، وكانت مساحتها لا تتجاوز مترين. بداية مغاوي: وتابعت مغاوي، خلال حوارها إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن تركيزها انصب في بداياتها على تلوين المفردات، وأنتجت أعمالًا مميزة، كما ركزت على المحتوى. إقبال كبير: وأضافت أن ذلك الفن يشهد إقبالًا كبيرًا للتدريب عليه من الفتيات والأجيال الجديدة حيث يتعاملون بها من خلال برامج إلكترونية حديثة. =