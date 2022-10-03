شكرا لقرائتكم أبشر: يلزم الكشف الطبي عند تجديد الرخصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، أنه يلزم الكشف الطبي عند تجديد رخصة القيادة. وجاء ذلك ضمن تغريدة أسبوعية نشرتها منصة أبشر عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، حول أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات المنصة. وأكدت المنصة أنه يلزم الكشف الطبي عند تجديد الرخصة حسب شروط الخدمة. تحديث البيانات: وسبق أن حثت المديرية العامة للجوازات، المستفيدين على تحديث بياناتهم البريدية المسجلة في نظام “أبشر” وبوابة “مقيم”. وأشارت الجوازات، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن هذا التحديث يساعد في إيصال الوثائق والإشعارات الخاصة بهم والتابعين لديهم الصادرة من المديرية، وذلك عن طريق البريد السعودي “سبل”. تجديد الجواز: وكانت المديرية العامة للجوازات، دعت المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة “أبشر”، وذلك من خلال إصدار وتجديد الجواز، كذلك الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي “سُبل” لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد. وشددت “الجوازات” على المواطنين الراغبين في السفر خارجيًّا أهمية التأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية على انتهائها.