لبوزة: الاستثمار في البن اليمني يتصل بالتراث الوطني والهوية والتاريخ

شارك نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، امس ومعه امين العاصمة حمود عباد ووزير الزراعة المهندس عبدالملك الثور، وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء أمين جمعان في افتتاح المشروع الوطني الأول للبن اليمني حراز كوفي بصنعاء.

وعلى هامش الفعالية، أكد الدكتور لبوزة أهمية استعادة أمجاد البن اليمني عالمياً، لأنها واحدة من المهام التي ينبغي أن تتضافر فيها جهود الحكومة وقطاعي الإنتاج والتسويق لهذه السلعة النقدية المهمة محلياً وخارجياً.

وأشار إلى أن استعادة مكانة البن في الخارطة العالمية لإنتاج وتسويق هذا المنتج تعد من أهم الأعمال التي تتصل بالتراث الوطني والهوية والتاريخ اليمني.

وأشاد لبوزة بالمشروع الاستثماري المحلي الذي يسهم في إعادة سمعة وتأريخ البن اليمني على مستوى العالم.

وقال:”لابد من التوعية بأهمية زراعة البن وتطويرها والمساهمة في الحد من تناول القات خصوصاً في أوساط الاسر والشباب كخطوة مهمة تعزز صحة الناس وتحسن من اقتصاد الأسرة اليمنية”.

وحيا جهود رئيس نادي الوحدة امين جمعان في مجال الرياضة خصوصاً من خلال نادي الوحدة النموذجي الذي احتضن هذا المشروع الاستثماري الذي يخدم البن كمنتج وطني ويؤسس لثقافة اصيلة لابد ان يهتم بها كل يمني كهوية وتاريخ.