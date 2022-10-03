استشاري: فيروس واحد يسبب مرضي العنقز للأطفال والحزام الناري للكبار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشف استشاري الأمراض الجلدية الدكتور عامر العلي، أن مرض «الحزام الناري» الذي يصيب الإنسان في الغالب بعد سن الخمسين، هو عبارة عن إعادة نشاط لفيروس العنقز الذي يصاب به الأطفال.
وأوضح “العلي”، في مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أنه عند شفاء الإنسان في الصغر من مرض العنقز، تختفي كل أعراضه مثل «الإحمرار، والحرارة، والطفح الجلدي»، لكن الفيروس يبقى في الجسم، مشيرا إلى أنه عند ضعف مناعة الإنسان بعد سن الخمسين ينشط هذا الفيروس من جديد، ويؤدي للإصابة بـ«الحزام الناري».
وأضاف أن أعراض العنقز والحزام الناري تختلف بسبب اختلاف مناعة الإنسان في الصغر عن الكبر، موضحا أنه من الممكن لشخص مصاب بالحزام الناري أن ينقل الفيروس لطفل ويسبب له العنقز.
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