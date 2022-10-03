المملكة تستضيف اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ 117 لدول مجلس التعاون

︎ . المناطق_واس تستضيف المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة المالية – اليوم – في الرياض، اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي السابع عشر بعد المائة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

وسيستعرض الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى تأثير الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم على اقتصادات دول المجلس بما يساهم في دفع عجلة النمو والازدهار لدول الخليج.

إثر ذلك، يعقد معالي وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون اجتماعاً مشتركاً مع مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جوروجيفا، وذلك لمناقشة العديد من القضايا الشاملة في المنطقة أبرزها تضرر الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد – 19، واضطرابات أسواق الطاقة والغذاء واختناقات الإمداد المستمرة وارتفاع التضخم، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الصندوق ودول الخليج، وكذلك

تعزيز التكامل والشراكة الإقليمية بين دول الخليج، فضلا عن تعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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