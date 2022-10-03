” هل الأدب العربي أدب عالمي ” ندوة حوارية بمعرض الكتاب

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المناطق_واس

نظمت أمس ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022، ندوة بعنوان ” هل الأدب العربي أدب عالمي ؟ ” حاور فيها الدكتور سعد البازعي، وشارك فيها كل من الدكتورة جوخة الحارثي من عمان والدكتور سعيد يقطين من المغرب العربي والدكتورة بياتريس غروندلر من ألمانيا .

واستعرض المشاركون تاريخ الأدب العربي ، وتأثيره المؤثر على أدب الشعوب الأخرى ، حيث تعد الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى له أثر كبير في الأدب العالمي، مستعرضين نماذج لذلك الأدب المؤثر .

وتحدثوا عن الأدب العربي المعاصر وكيف أثره على الأدب العالمي ، مؤكدين أن الأدب العربي يتحرك خارج حدوده الجغرافية، وله تأثير على الأدب العالمي ، والأدب الأصيل مثل الشجرة المثمرة والنهر الجاري يستفيد منه الجميع ، ويكون معبرا عن القلق الإنساني، وهذا ما تحلى به الأدب العربي.

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Source almnatiq

