ثقافي / ندوة “الأرشيف المصور وحفظ التاريخ” تناقش توثيق حياة الأمم عبر العصور

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الرياض 7 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 3 أكتوبر 2022 م واسناقشت ندوة “الأرشيف المصور وحفظ التاريخ” مساء الأحد، أهمية الأسس العلمية لحفظ الأرشيف، نظراً لدوره المهم في توثيق حياة الأمم عبر العصور، ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022م.واستضافت الندوة، التي أدارتها الباحثة والمهتمة بمجال الأرشفة غادة المهنا أبا الخيل، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد ،أحد المهتمين بالصورة الفوتوغرافية أسامة سليمان الفليح، والرئيس التنفيذي لمركز “قلف فوتو بلس بدبي” محمد سومجي.واستعرض المشاركون خلال الندوة; القيمة التاريخية للصورة وأثرها والبيئة المناسبة لحفظها وكيفية تداولها، خصوصاً مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ، وما الذي يمكن أن نتعلمه من الصور التي التقطت قبل مئات السنين؟ وكيف يمكننا تحليل المعلومات المقدمـة بسماتها الفوتوغرافيـة المتقادمة؟ وكيف يمكننا الاستفادة من التصوير الفوتوغرافي اليوم لمساعدتنا في توثيـق المستقبل وحفظه، إضافة إلى ضرورة إنشاء هيئة خاصة بالأرشفة الوطنية، وجهود المؤسسات الوطنية لحفظ الصور، ومنها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، التي عُنيت بالجمع أولاً، ثم تدرجت إلى مراحل الحفظ والتكثيف والمعالجة والرصد.كما تناولت الندوة الأهمية التاريخية للرسومات التي نقلت لنا طبيعة المجتمعات والمدن العربية بداية من القرن التاسع عشر، حيث كان لها دور محوري في تصوير تفاصيل الحياة خلال هذه الفترة من الزمن، مشيراً إلى ضرورة اهتمام الباحثين المعاصرين بهذه الرسومات التي وصلت أعدادها إلى الآلاف.//انتهى//00:43ت م0001





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