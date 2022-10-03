ميزة جديدة بـ تويتر تشعل المنافسة

︎ . المناطق_ متابعات أعلن موقع تويتر اختباره خاصية جديدة، تتعلق بمقاطع الفيديو، وتمكن المستخدمين من تشغيلها بوضعية الشاشة الكاملة بنقرة زر واحدة. تشغيل الفيديو: وبمجرد تشغيل الفيديو ما على المستخدم سوى التمرير سريعًا للحصول على فيديو آخر، وهكذا.. كما هو الحال بالنسبة إلى تطبيق “تيك توك”، بحسب “سكاي نيوز عربية”. ويعمل تويتر حاليًّا على اختبار الخاصية الجديدة في أحدث نسخة من تطبيقه، ويقول: إنه بمجرد إطلاقها سوف تعطي المستخدم تجربة مشاهدة سهلة وغامرة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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