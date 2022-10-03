رئيس اتحاد الكرة يعزّي نظيره الإندونيسي في ضحايا الأحداث المؤسفة بأحد ملاعب كرة القدم

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عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الاتحاد عن خالص تعازيه لأسرة كرة القدم الإندونيسية، في ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدها أحد ملاعب كرة القدم في البلاد.

وأعرب المسحل في خطاب إلى رئيس الاتحاد الإندونيسي محمد إرياوان، عن كامل تضامنه ودعمه لأسرة كرة القدم الإندونيسية، متمنيا السلامة للمصابين في هذه الأحداث.

وكانت الحكومة الإندونيسية أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد، مقتل 125 شخصاً وإصابة حوالي 323 آخرين خلال تدافع للجماهير أثناء مباراة لكرة القدم.

بدورها كشفت رابطة الدوري الإندونيسي الممتاز لكرة القدم عن توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد الكارثة التي وقعت خلال مباراة بين أريما وبيرسيبايا سورابايا في استاد كانجوروهان في مالانج.

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Source akhbaar24

