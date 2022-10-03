شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم.. الراقي يواصل استعداداته لديربي جدة بتدريبات قوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي، وذلك يأتي فيما يلي..

ونرصد لكم فيما قادم أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري للأهلي المقرر أن يتم أمام جدة مساء الأربعاء الموافق 5 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

أهلي جدة يواصل استعداداته لمباراة جدة القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى

يواصل نادي أهلي جدة استعداداته القوية لمباراة جدة المرتقبة في منافسات الدوري السعودي بالدرجة الأولى، بتدريبات قوية للوصول إلى الاستعدادات التامةلديربي الدوري السعودي بالدرجة الأولى المرتقب.

موعد مباراة الأهلي وجدة القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى والقنوات الناقلة

يقع الأهلي ضيفًا على جدة مساء الأربعاء الموافق 5 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة في ديربي نارٍ بين الطرفين، والتي تنطلق في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجدة الأربعاء في الدوري السعودي بالدرجة الأولى

تنقل شبكة قنوات الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وكذلك جميع مباريات دوري يلو السعودي بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موقف الأهلي وجدة في جدول ترتب مسابقة الدوري السعودي بالدرجة الأولى قبل مباراة الأربعاء

يقع الأهلي في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط، وكذلك جدة الذي يقع في المركز السابع حاملًا في رصيده نفس مجموع النقاط.