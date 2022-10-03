شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يوقف المران والاقتراب من ضم نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 2- 10- 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تركيز فيريرا على التسديدات قيل مواجهة فلامبو البوروندي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. تقسيمة قوية في مران الفريق

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريبات اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت التقسيمة، إيقافها من جانب البرتغالي جوسفالدو أكثر من مرة، وحرص على منح الرباعي سيف الدين الجزيري وابراهميا نداي، ومحمد أشرف "روقا" ومحمد عبد الشافي بعض التعليمات الفنية لتنفيذها.

أخبار الزمالك اليوم.. الاقتراب من حسم صفقة مهاجم منتخب الشباب المصري

اقترب مسئولو نادي الزمالك من حسم صفقة يوسف حسن مهاجم وادى دجلة وقائد منتخب الشباب، بعد الجلسة التى تجمع اللاعب ووكيله مع مسئولي القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة.

ويأتي الإجتماع من أجل وضع الرتوش النهائية على بنود التعاقد الشخصية الخاصة باللاعب، حيث أنهى مسئولو الزمالك الاتفاق مع ماجد سامي مالك نادى وادى دجلة على القيمة المالية المحددة للحصول على خدمات يوسف حسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأبيض فى الموسم المقبل.

أخبار الزمالك اليوم.. العرضيات والتسديد سلاح فيريرا في التدريبات



‏خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة فنية خاصة، على هامش مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة فلامبو البوروندى المقبلة فى دورى أبطال إفريقيا.

وشهدت الفقرة التدريب على استغلال الكرات العرضية، وخضع جميع لاعبى الأبيض مجموعة من الألعاب الهوائية فى وضعيات مختلفة.



أخبار الزمالك اليوم.. برج العرب يقترب من استضافة مباراة الزمالك ضد فلامبو البوروندي



اقترب ملعب برج العرب بالإسكندرية، من استضافة مباراة الزمالك ضد فلامبو البوروندي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك حدد ملعبه القاهرة لخوض المباريات في دوري أبطال إفريقيا، ولكنه يشهد إصلاحات في الوقت الحالي، وهو ما يقرب المباراة من برج العرب.

ومن المقرر أن تكون مباراة الفريق بدوري أبطال إفريقيا، في منتصف الشهر الجاري، وحال الانتهاء من إصلاحات ملعب القاهرة سوف تقام المباراة عليه، ولكن حتى الآن برج العرب الأقرب.

