شكرا لقرائتكم “المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365

الرياض - محمد الوسيري - وثقت عدسة “” انطلاق فعاليات مهرجان أوتلت 2022 في العاصمة الرياض وسط اهتمام كبير من الزوار، عبر تلبيته رغبات محبي الأناقة والتفرد والإطلالة المترفة، بأسعار مثالية تتناسب مع احتياجاتهم، وتتميز خاماتها بجودة عالية.

إقبال كبير:

متابعات الخليج 365

ورصدت “” الإقبال الكبير على المهرجان الذي يضم قائمة متنوعة من الأزياء والإكسسوارات والأحذية والحقائب الفاخرة، التي تعود صناعتها لأرقى العلامات التجارية العالمية البالغ عددها أكثر من 1500 علامة تجارية.

خصائص احترافية:

ويضم المهرجان مجموعات متنوعة من الأزياء، بمقاسات تتناسب مع الأعمار كافة، مع خيارات متعددة من الحقائب المدرسية والرجالية، وحقائب الحفلات النسائية والمناسبات الاجتماعية.ويتميز أوتلت 2022 بعدد من الخصائص الاحترافية في المزج بين الاحتياجات الشخصية واستكشاف أندر المقتنيات لأشهر المصممين العالميين الذين وجدت معروضاتهم طريقًا إلى الزوار من خلال المهرجان.

وحقق المهرجان منذ افتتاحه رقمًا قياسيًّا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفه أكبر أوتلت مؤقت في العالم، بمساحة تصل إلى أكثر من 145 ألف متر مربع.