-
1/2
-
2/2
شكرا لقرائتكم 4 أنواع لاستقدام العمالة في مساند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية مساند، عن 4 أنواع للاستقدام تسهل رحلة الاستقدام وتعمل على تبسيطها وتيسيرها للمواطنين.
أنواع الاستقدام: وتشمل أنواع الاستقدام في مساند ما يلي: – حسب المواصفات: حيث يتم استقدام العامل أو العاملة المطابق للمواصفات التي تريدها – معيّن باسم: استقدام عامل أو العاملة في أي مهنة يعرضها مساند بالاسم ورقم الجواز – معروفة: استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم ورقم الجواز ولا تشمل الخدمة المهن الأخرى – تأجير خدمات العمالة المنزلية: التعامل مع شركات استقدام تقدم خدمات تأجير
امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام