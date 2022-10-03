شكرا لقرائتكم 4 أنواع لاستقدام العمالة في مساند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية مساند، عن 4 أنواع للاستقدام تسهل رحلة الاستقدام وتعمل على تبسيطها وتيسيرها للمواطنين. أنواع الاستقدام: وتشمل أنواع الاستقدام في مساند ما يلي: – حسب المواصفات: حيث يتم استقدام العامل أو العاملة المطابق للمواصفات التي تريدها – معيّن باسم: استقدام عامل أو العاملة في أي مهنة يعرضها مساند بالاسم ورقم الجواز – معروفة: استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم ورقم الجواز ولا تشمل الخدمة المهن الأخرى – تأجير خدمات العمالة المنزلية: التعامل مع شركات استقدام تقدم خدمات تأجير