كلاسيكو أبيض وسقوط مفاجئ للزعيم.. نتائج مباريات 2 أكتوبر 2022

محمد بن مسعود - الدمام - انتهت فعاليات مباريات اليوم الموافق 2 أكتوبر 2022، وشهد العديد من اللقاءات الـــهامة والقوية والمثيرة، على الساحة العالمية والمحلية، أسفرت عن نتائج قوية، في الدوريات الأوروبية ودوري روشن السعودي للمحترفين.

وترصد لكم “صحيفة المناطق” نتائج مباريات اليوم 2 أكتوبر 2022

يتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم عناوين الصحف، بعد المباراة القوية التي قدمها فريقي مانشستر سيتي وغريمه اليونايتد اليوم، حيث حقق الأول الفرز بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، بالجولة التاسعة.

وكان هالاند وفودين هم أبطال الليلة لدى السيتي، حيث سجل كلًا منها هاتريك، وكان النرويجي الأبرز بعد أن تمكن من الإحراز والصناعة، ليكمل سيطرته على البريميرليج ويرفع رصيده من الأهدف في المسابقة.

فيما تقمص انتوني مارسيال الصفقة العملاقة التي لم تتمكن من إنقاذ الشياطين الحمر رغم التسجيل، حيث كان الهولندي إريك تين هاج ورجاله يبتعدون كثيرًا عن السيتي خلال المباراة، ولذلك كانت الهزيمة قاسية.

وعلى الجانب الآخر، تعادل فريق أستون فيلا بدون أهداف مع نظيره ليدز يونايتد في مبارة أقل من المتوسط بالنسبة للفريقين.

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تمكن اسبانيول من التعادل بهدفين لمثلهم ضد فالنسيا حيث سجل الأهداف للأول كلًا من “خوسيلو، وسيرجي داردير”، فيما أحرز للثاني “جابرييل باوليستا، وإراي كومارت”، فيما فاز سيلتا فيجو بهدف نظيف لـ جابريل فيجا، ضد ريال بيتيس.

وسقط جيرونا على أرضه ووسط جماهيره، بعد أن تمكن ريال سوسيداد من الفوز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، حيث سجل لـ الأول كلًا من “رودريجو رقيلوم، وأرناو مارتينيز، وكاستيلانوس”، وأحرز للثاني “سورلوث هدفين، ومنديز، وزوبيميندي، وكوبو”.

وتعادل ريال مدريد بهدف لمثله، بعد سقوطه أمام أوساسونا على أرضه ووسط جماهيره، حيث سجل للمرينجي فينيسيوس جونيور، فيما أحرز إنريكي جارسيا كيكي هدف التعديل للمنافس.

حقق لاتسيو الفوز برباعية نظيفة على نظيره سبيزيا، في الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي، وسجل أهداف المباراة كلًا من “ماتيا زاككاجني، أليسيو رومانيولي، سيرجاي ميلينكوفيتش سافيتش أحرز هدفين”.

وتعادل ليتشي بهدف لمثله مع كريمونيسين فيما خسر سامبدوريا بثلاثية نظية ضد مونزا، وحقق ساسولو انتصار كبير على حساب ساليرنيتانا بخماسية، بينما خطف أتالانتا فوزًا صعبًا من فريق فيورنتينا، وفاز يوفنتوس بثلاثية على بولونيا.

الدوري الفرنسي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوريان الفوز بهدفين لهدف على ليل، حيث سجل الأهداف، ثيو لو بري، وبافودي دياكتيتي، وقلص الفارق جوناثان ديفيد، فيما تعادل فريق اوكسير مع بريست بهدف لكل فريق.

وتعادل تروا بهدفيم لمثلهم ضد ريمس، حيث سجل لللأول “ويلسون أودوبيرت، وجاكسون بوروزو، وللثاني فولارين بالوجون، وجونيا اتو”، وخسر اجاكسيو ضد كليرمونت بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد.

وفاز تولوز على مونبيليه برباعية مقابل هدفين، وانتصر موناكو على نانت برباعية مقابل هدف وحيد، واقتنص لانس فوزًا صعبًا على ليون بأقدام فلوريان سوتوكا.

الدوري الألماني

تعادل هيرتا برلين مع هوفنهايم بهدف لكل فريق، فيما سقط شالكه بثلاثية مقابل هدفين ضد أوجسبورج.

الدوري السعودي

سقط الهلال ضد التعاون حيث فاز سكري القصيم بهدفين لـ “سميحان النابت، وفهد الرشيدي، فيما سجل لـ الزعيم ميشيل ديلغادو، وعلى الجانب الأخر خسر الفيحاء بنفس النتيجة ضد الشباب، حيث أحرز لـ البرتقالي نوكامى، وسجل لليوث، كريتشوفياك هدفين.

وحثث الفتح نتيجة كبيرة على أبها بثلاثية نظيفة، حيث سجل كلًا من “توفيق بوحميد، وفراس البريكان، وأيمن الخليف”، فينا انتهى كلاسيكو النصر والاتحاد بالتعادل السلبي بدون اهداف رغم لعب العميد منقوص العدد بعد طرد طارق حامد.