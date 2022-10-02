شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. اقتراب نجم الفريق من الرحيل ومارسينهو يدق أبواب التتش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 2- 10- 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها الاقتراب من ضم مارسينهو ورحيل لاعب الفريق على سبيل الإعارة.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. زياد طارق يقترب من الرحيل على سبيل الإعارة



اقترب زياد طارق لاعب فريق النادي الأهلي الشاب، من المغادرة عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتلك طارق عديد من العروض للرحيل إليها على سبيل الإعارة، والنادي يرحب بعد استطلاع رأي مارسيل كولر المدير الفني، الذي وافق على رحيله على سبيل الإعارة، خاصةً أن فرصة مشاركته ستكون صعبة في ظل وجود عناصر في مركزه، وبالتالي سوف يتم مناقشة أفضل العروض للموافقة على إعارته.

أخبار الأهلي اليوم.. خطوة واحدة تفصل النادي عن صفقة برازيلية



اقترب البرازيلي مارسينهو باربوسا لاعب كاواساكي فرونتال الياباني، من الانتقال للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأنهى الأهلي، كافة التفاصيل مع مارسينهو سواء عقده أو الإقامة في القاهرة، ولكن يتبقى الاتفاق مع كاواساكي فرونتال الياباني لإنهاء الأمور المالية للاعب.

ومن المقرر أن يتعاقد الأهلي مع مارسينهو لمدة 4 سنوات مقابل 1.5 دولار، على أن يوافق الفريق الياباني على المبلغ من أجل إعلان انتقال اللاعب للمارد الأحمر.



أخبار الأهلي اليوم.. الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ترتيبات قطاع الكرة للموسم الجديد



عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا مطولًا اليوم مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وجاء الاجتماع من أجل مناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية لقطاع كرة القدم، وتوفير الاحتياجات الخاصة بالقطاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الاطمئنان على سير العمل في قطاع الناشئين والأكاديميات وفروعها المختلفة.