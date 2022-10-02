شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي ينهي مباراة النصر واتحاد جدة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، ونظيره النصر، بالتعادل السلبي دون أهداف، في خامس جولات بطولة دوري روشن السعودي.

التعادل السلبي ينهي مباراة النصر واتحاد جدة

ولم تشهد المباراة تسجيل أي أهداف من جانب الفريقين، بعد تبادل الهجمات من الطرفين، لتنتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبتلك النتيجة رفع اتحاد جدة، رصيده إلى 11 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما ارتفع النصر رصيده إلى 10 نقاط محتلًا المركز الخامس.

وكان فريق اتحاد جدة دخل المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. مارسيلو جروهي

في خط الدفاع.. أحمد بامسعود، أحمد حجازي، عمر هوساوي

في خط الوسط.. حمدان الشمراني، مدالله العليان، طارق حامد، برونو هنريكي

في خط الهجوم.. إيجور كورنادو، عبدالرحمن العبود، عبدالرزاق حمدالله

في المقابل جاء تشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى... دافيد أوسبينا

في خط الدفاع.. جيسلان كونان - عبدالاله العمري - الفارو جونزاليس - سلطان الغنام

وفي خط الوسط.. لويس جوستافو - عبدالمجيد الصليهم - سامي النجعي - أندرسون تاليسكا - عبدالرحمن غريب

وفي الهجوم.. فينسنت أبو بكر