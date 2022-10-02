شكرا لقرائتكم مكتب إقليمي لصندوق النقد بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بحث وزير المالية محمد الجدعان مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جوروجيفا، اليوم الأحد، إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض. لقاء مع جورجيفا: وقال وزير المالية في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “التقيت اليوم مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وبحثت معها مجالات التعاون بين المملكة والصندوق بما في ذلك تنمية القدرات وإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض”. وأكد الجدعان خلال الاجتماع على دعم المملكة لجهود الصندوق في التخفيف من تأثير أزمة الغذاء وموقفها الداعم والمستمر للدول المحتاجة لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة ومساهمات المملكة خلال العام الماضي لدعم المنطقة والدول الأكثر تضررًا.