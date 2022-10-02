شكرا لقرائتكم 3 فئات تستهدفها مبادرة الإرشاد المهني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد عبدالله الحسين، مدير مبادرة الإرشاد المهني في الجامعات، أن تعريف الطلاب على سوق العمل يكون من خلال ثلاث ركائز هي (الميول المهنية، والقدرة، واحتياج سوق العمل). فئات المبادرة: وتابع مدير مبادرة الإرشاد المهني في الجامعات خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية أن المبادرة تستهدف جميع الطلاب (المستجد، والمتواجد على مقاعد الدراسة، والخريج)، كما تستهدف أيضًا الموظفين ومن غير خريجي الجامعات. إجمالي المستفيدين: ولفت إلى أن إجمالي المستفيدين من خدمات الإرشاد المهني وصل إلى 800 ألف، كما يوجد ورشة تركز على كيفية الحصول على وظائف، وخطة لتغطية كل مدارس المملكة، والمستهدف المرحلة الثانوية.