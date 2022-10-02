شكرا لقرائتكم التطوع مسؤولية وتكامل في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أقامت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك، اليوم، ملتقى التطوع الأول بالمنطقة، تحت عنوان “التطوع مسؤولية وتكامل”، بمشاركة عدد من مديري ومديرات القطاعات التطوعية الحكومية والخاصة وغير الربحية، وذلك بفندق جراند ملينيوم بمدينة تبوك، ويستمر لمدة يومين.

مواضيع عديدة:

وتناول الملتقى في يومه الأول عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها: الإعلام الاجتماعي وأثره على العمل التطوعي، وتجويد العمل التطوعي في وحدات التطوع، الجدارات القيادية في القطاعات التطوعية، إلى جانب إبراز التجارب النوعية في ضوء تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتوحيد الجهود التطوعية وتنظيمها لتعزيز أواصر العمل بين وحدات التطوع في بمنطقة تبوك.

أوراق عمل:

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالعزيز العودة بما حفل به الملتقى من أوراق عمل ومناقشات قدمها نخبة من أبناء المنطقة، مؤكدًا أن تبوك تواصل الريادة في تعزيز العمل التطوعي، من خلال الأعمال المتميزة التي تأتي في إطار المشاركة المجتمعية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بتحفيز التطوع، وبهدف نشر ثقافة التطوع الاحترافي بين منسوبي مختلف القطاعات، من خلال تنفيذ مبادرات تطوعية بشكل منظم ومشترك. وأشار إلى أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تميزت بها الجمعية وتحرص عليها في مجال العمل التطوعي، وسيضم في يومه الثاني العديد من الجلسات الحوارية والورش التدريبية واللقاءات المفتوحة بين مديري ومديرات الجهات المشاركة، متطلعًا أن يكون هناك عمل جماعي ورؤى متنوعة لخدمة الصالح العام والمستهدف الأول من خدمات الجمعيات والفرق التطوعية.