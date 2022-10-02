شكرا لقرائتكم شاب يروي تفاصيل تبرعه لوالد صديقه بكليته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف متابعات الخليج 365 عوض العنزي، تفاصيل تبرعه بإحدى كليتيه لوالد صديقه نايف السعدي الشمري، ليُنهي بذلك معاناته مع الفشل الكلوي، الذي امتد لأكثر من خمس سنوات، وذلك دون أن يخبر صديقه الذي تربطه به علاقة صداقة بدأت منذ أكثر 15 عامًا. وقال “العنزي” خلال حديثه ببرنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية: إنه قرر إنهاء معاناة والد صديقه، مشيرًا إلى أنهما قاما بمراجعة المستشفيات وأجريا التحاليل اللازمة طيلة 3 سنوات، حتى تمت العملية بنجاح. وأضاف أنه حتى الآن لم يلتق بوالد صديقه بعد العملية، متمنيًا له طول العمر والصحة. وأكد عوض العنزي، أن وضعه الصحي جيد تمامًا بعد التبرع، مشيرًا إلى أن عائلته وأصدقاءه والمقربين منه شجعوه كثيرًا على تلك الخطوة. وقد أجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بعد عمل التحاليل والفحوصات المخبرية للطرفين، وتكللت العملية بالنجاح.