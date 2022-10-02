إخلاء طائرة ركاب في مطار أميركي إثر “تهديد أمني”

محمد بن مسعود - الدمام - قالت السلطات الأميركية، إن طائرة ركاب تابعة لشركة “أميركان إيرلاينز” كانت متجهة من تكساس إلى نيومكسيكو تم إخلائها، يوم الأحد، بعد هبوطها في مطار ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو، على إثر تهديد أمني.

وقال مسؤولو المطار إن جميع الأشخاص البالغ عددهم 179 شخصًا، والذين كانوا على متن “الرحلة 928” من “دالاس فورت وورث” نُقلوا من الطائرة في الصباح في مطار صانبورت البوكيركي الدولي ثم توجهوا إلى صالة المطار.

في غضون ذلك، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات من جراء عملية الإخلاء التي أجريت في المطار، بحسب وكالة “الأسوشيتد برس”.

ولم يكشف مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي أو “إف بي أي” في البوكيركي عن طبيعة التهديد الأمني، لكنهم قالوا إن الأمر قيد التحقيق، وأنه لا توجد معلومات أخرى متاحة.