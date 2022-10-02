لقاح الحزام الناري اختياري أم إلزامي؟.. طبيب جلدية يُجيب

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الطبيب عامر علي استشاري الأمراض الجلدية، أن جميع الأشخاص فوق الـ50 عامًا، يجب إلزامهم بالحصول على لقاح “الحزام الناري”، نظرًا لصعوبة أعراض المرض، وتوقع أن يصبح اللقاح إلزامي مستقبلاً.

ضرورة اللقاح

وتحدث عامر علي، في تصريحات متلفزة عن ضرورة اللقاح الخاص بالحزام الناري لمن هم فوق سن الـ 50، قائلًا: “اللقاح إذا تسأل أي سخض مصاب بالحزام الناري عمره فوق الـ 50 وسألته أين أخذت اللقاح قبل اكيد سيجيبك”.

وأكمل: “اعراض اللقاح ألم وأحمرار، ولمن هم دون الخمسين لاانصحهم أن يأخذوا اللقاح، ولكن فوق الخميسن أتوقع أن اللقاح سيصبح الزامي، لان نسبة كبيرة سوف تصاب بالمرض والمشكلة ليست بالاصابة هي بالمضاعفات”.

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