منى العايد المتعافية من سرطان الثدي تكشف أصعب لحظاتها مع المرض.. فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت منى العايد المتعافية من سرطان الثدي، لحظاتها مع المرض، مؤكدًة أنها لم تنسى لحظة بكاء الطبيبة بسبب مرضها، وكيف فقدت الأمل في التعافي بعد ثاني جلسة من العلاج بالكيماوي، وبدأ المُعاناة.

بداية اكتشاف المرض

وتحدثت منى العايد، عن رحلة علاجها في سرطان الثدي، في تصرحات متلفزة عبر قناة “الإخبارية”، قائلًة: “دخلت على الدكتورة لا انسى هذه اللحظة في حياتي ابدًا، وهنا جعلتني أجلس وجلست هى ثم بكت”.

وأكملت: “انتي صغيرة وهذا الشيء نتحكم فيه، والحمد لله أننا اكتشفناه، وسألتني هناك أحدًا معكي قولت لا، قالت لازم تستدعي فردًا من عائلتك وتذهبي لطبيب الأورام، لكي تبدأ رحلة العلاج من سرطان الثدي”.

فقدان الأمل لأول مرة

واتمت حديثها، عن أصعب لحظات مرضها، قائلًة: “خرجت وانا لم أرى لـ الدنيا أي لون ولم تكن وردية، وحينما بدأت ثاني جلسة كيماوي بدأ السرطان يهاجم الكلى، وعملى مشاكل وسقط شعري وهنا كنت فقدت الامل”.