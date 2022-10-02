اخبار الرياضه السعوديه النصر والاتحاد.. (لا غالب ولا مغلوب)

محمد بن مسعود - الدمام - اكتفى النصر وضيفه الاتحاد بالتعادل السلبي في «الكلاسيكو» الذي جمع بينهما على استاد «مرسول بارك» بالرياض، فيما انتصر الفتح على ضيفه أبها بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في ختام لقاءات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

في الرياض، انعكست الأجواء الخارجية التي سبقت اللقاء على ميدان الملعب، وظهر التوتر والحذر الشديد بين لاعبي الفريقين، وظهرت البطاقة الحمراء مرتين، إذ نال لاعب الاتحاد طارق حامد البطاقة الحمراء الأولى (د:43)، وفي الشوط الثاني نال لاعب النصر عبدالمجيد الصليهم بطاقة حمراء أيضاً (د:59)، ورفض هجوم الفريقين ترجمة الفرص التي أتيحت لهما، وأبدع الحارس الاتحادي مارسيلو غروهي في الذود عن مرمى فريقه، فيما لم يختبر حارس النصر أوسبينا كثيراً.

وبهذه النتيجة، يحقق الاتحاد تعادله الثاني ويصل للنقطة 11 في المركز الثالث، فيما حقق النصر تعادله الأول ويصل للنقطة العاشرة في المركز الخامس.

وفي الأحساء، تجاوز الفتح ضيفه أبها بثلاثة أهداف نظيفة، جاءت عن طريق كل من: توفيق بوحيمد (د:5)، فراس البريكان (د:61)، أيمن الخليف (د:84).

وبهذه النتيجة، يحقق الفتح فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة في المركز التاسع، فيما تلقى أبها الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ13.