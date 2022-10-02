قبل السفر.. نصائح هامة وعاجلة من الجوازات للمواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قدمت الجوازات السعودية، اليوم، عددًا من النصائح الهامة، للحفاظ على الجواز.

وبينت أنه قبل السفر، يجب أن يكون الجواز خاليا من التلف، مع التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة وجهة السفر، والتأكد من اشترطات الدولة وجهة السفر من حيث طلب تأشيرة دخول.

كما يجب إصدار تصاريح السفر اللازمة، والتأكد من مدة صلاحية الجواز “أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية وأكثر من 6 أشهر عنج السفر للدول الأخرى”.

وشددت الجوازات، على أنه يمنع رهن الجواز، وفي حال فقدانه يجب المبادرة بإبلاغ أقرب سفارة.

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