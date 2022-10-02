وزير “الموارد البشرية” يرعى غداً فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي – غداً – فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية 2022، وذلك على مدى ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض،

ويأتي انعقاد المؤتمر تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمن مبادرة البرنامج الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، حيث ناقش المؤتمر الذي يتزامن مع المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل العربية، محاور تتعلق بالتحول الرقمي والتقنية الحديثة وفرص الابتكار والنظرة المستقبلية لقطاع السلامة والصحة المهنية، كذلك عقد عدة ورش عمل مكثفة، وجلسات حوارية، وتقديم أوراق عمل متخصصة، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومعارض مصاحبة لأبرز الجهات والشركات المهتمة بالصحة والسلامة المهنية.

ويستهدف المؤتمر حضور المختصين والأكاديميين وأصحاب العمل والعاملين والجهات الدولية المهتمة في مجال السلامة والصحة المهنية، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من الجهات الحكومية والخاصة والدولية لتقديم محاور المؤتمر.