شكرا لقرائتكم السعوديون يستهلكون قهوة بمليار ريال سنويًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

التجارة ، بلغ نمو استخراج السجلات التجارية بنشاط القهوة خلال هذا العام 35,494 سجلًا، مما يؤكد الانتعاش الملحوظ في نشاط المقاهي وإعداد القهوة، والتي يتسابق عليها الشباب يوميًّا في احتساء أنواع القهوة المختلفة. استيراد البن: وأبانت الإحصائية نفسها، أن الكميات المستوردة من القهوة سنويًّا للأسواق السعودية تقدر بـ نحو 70- 90 ألف طن، ومقابل ذلك تنتج أكثر من 400 ألف شجرة بُن في السعودية أجود الأنواع على مستوى العالم، في ثلاث مناطق “جازان، عسير، الباحة”، حيث يوجد في منطقة جازان 340 ألف شجرة تنتج 2040 طنًّا سنويًّا و340 طنًّا من البُن الصافي، في حين يوجد في عسير 40 ألف شجرة تنتج 240 طنًّا سنويًّا، كما يوجد في الباحة 18 ألف شجرة وتنتج 108 أطنان سنويًّا. الرياض - محمد الوسيري - كشفت إحصائية حديثة، استهلاك السعوديين للقهوة بما يساوي مليار ريال سنويًّا، في الوقت الذي صنفت فيه السعودية ضمن أكثر 10 دول استهلاكًا للقهوة. وبحسب وزارة، بلغ نمو استخراج السجلات التجارية بنشاط القهوة خلال هذا العام 35,494 سجلًا، مما يؤكد الانتعاش الملحوظ في نشاط المقاهي وإعداد القهوة، والتي يتسابق عليها الشباب يوميًّا في احتساء أنواع القهوة المختلفة.وأبانت الإحصائية نفسها، أن الكميات المستوردة من القهوة سنويًّا للأسواق السعودية تقدر بـ نحو 70- 90 ألف طن، ومقابل ذلك تنتج أكثر من 400 ألف شجرة بُن في السعودية أجود الأنواع على مستوى العالم، في ثلاث مناطق “جازان، عسير، الباحة”، حيث يوجد في منطقة جازان 340 ألف شجرة تنتج 2040 طنًّا سنويًّا و340 طنًّا من البُن الصافي، في حين يوجد في عسير 40 ألف شجرة تنتج 240 طنًّا سنويًّا، كما يوجد في الباحة 18 ألف شجرة وتنتج 108 أطنان سنويًّا.