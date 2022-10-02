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شكرا لقرائتكم السراهيد فارس حلقة شاعر الراية الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - انطلقت ثالث حلقات برنامج شاعر الراية يوم السبت 1 أكتوبر والذي يبث على الهواء مباشرة على شاشة قناة السعودية بحضور الأمير الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد آل سعود، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد الحارثي على مسرح مدارس الرياض.
شاعر الرايةوفي وسط حضور جماهيري غفير وبتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي بدأت الحلقة بإعلان المتأهلين بتصويت الجمهور وهما الشاعران مرام القحطاني وحمد الحربي ليلتحقا بالمتأهل في الحلقة السابقة الشاعر صالح المري وثم أُعلن عن الفائزين بمسابقة المشهد بجوائز تتجاوز 100 ألف ريال. وتأهل خلال الحلقة الثالثة بقرار لجنة التحكيم الشاعر عبدالله السراهيد للمرحلة المقبلة من بين خمسة شعراء شاركوا وهم عبدالله المسيلي وسعود الفليح ومنصور الميخار وخالد الفريدي ويحيى اليامي وهم بانتظار تصويت الجمهور عبر ” SMS ” الذي يأهل اثنان منهم للمرحلة المقبلة بجانب “السراهيد”.
منصة تجمع الشعراءوقدم ضيف الحلقة الشاعر الأمير سعود بن عبدالله مقترحًا بإنشاء منصة تجمع الشعراء لإبرازهم للجمهور المحب للأدب والشعر لأننا نملك مواهب شعرية في المملكة والخليج، حيث كان قديمًا يوجد مجلات تحتضن الشعراء وتبرزهم إعلاميًا، وفي الوقت الحالي هناك اجتهادات شخصية من الشعراء عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول للجماهير.