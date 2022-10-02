شكرا لقرائتكم أوتلت 2022 يتيح لزواره التجول بين الأزياء العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

أوتلت 2022

العلامات التجارية العالمية

الرياض - محمد الوسيري - حظيت الأزياء العالمية المعروضة في مهرجان “أوتلت 2022” الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة الرياض باهتمام الزوار، عبر تلبيتها رغبات محبي الأناقة والتفرد والإطلالة المترفة، بأسعار مثالية تتناسب مع احتياجاتهم، وتتميز خاماتها بجودة عالية.ويوفر المهرجان الذي شهد إقبالًا كبيرًا بدءًا من الساعات الأولى لافتتاحه قائمةً متنوعة من الأزياء والإكسسوارات والأحذية والحقائب الفاخرة التي تعود صناعتها لأرقى العلامات التجارية العالمية البالغ عددها أكثر من 1500 علامة تجارية. ويعرض المهرجان مجموعات متنوعة من الأزياء العملية والكاجوال، إضافةً إلى الأطقم الرسمية والبدل، بمقاسات تتناسب مع كافة الأعمار، فضلًا عن خيارات متعددة من الحقائب المدرسية والرجالية، وحقائب الحفلات النسائية والمناسبات الاجتماعية. ويتميز “أوتلت 2022” بعدد من الخصائص الاحترافية في المزج بين الاحتياجات الشخصية واستكشاف أندر المقتنيات لأشهر المصممين العالميين الذين وجدت معروضاتهم طريقًا إلى الزوار من خلال المهرجان.وكان المهرجان منذ فتح أبوابه قد تحول إلى حدث عالمي، حيث شهد إقبالًا واسعًا من الزوار الذين أتاح لهم فرصة التعرف على أكبر العلامات التجارية العالمية، مما أسهم في جعله علامةً فارقةً في عالم الترفيه والتسوق، إضافةً إلى تحقيقه رقمًا قياسيًّا في “غينيس” للأرقام القياسية، بوصفه أكبر “أوتلت” موقت في العالم، بمساحة تصل إلى أكثر من 145 ألف متر مربع. ويستمر مهرجان أوتلت 2022 في فتح أبوابه للزوار يوميًّا حتى 14 أكتوبر الجاري، من الساعة 3 مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول المجانية للزوار عبر تطبيقTicket Mx ، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي “.