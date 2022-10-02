شكرا لقرائتكم المسند: مساجدنا في أزمة تخطيط هندسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم أن هناك العديد من المساجد السعودية
التي تعاني من أزمة تخطيط هندسي، داعيًا إلى البحث عن حل لمثل هذه الظاهرة من خلال توحيد نماذج البناء أو وضع دليل خاص بطريقة التنفيذ.
تخطيط هندسي غائب
وقال المسند: معظم مساجدنا يخضع تخطيطها الهندسي، وحجمها، وهيئتها، لتدخل المتبرع أحيانًا، أو الوسيط أحيانًا أخرى، أو لمهندس لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة وظائف المسجد، في الوقت الذي لا يوجد هناك نماذج هندسية مدروسة وجاهزة!! وإن وجدت النماذج فليست مُلزمة. وتابع: والدليل على ذلك شاهد مساجدنا هل تجد مسجدين متماثلين؟ حتى جاءت الأشكال الهندسية لمساجدنا على هيئة مبانٍ تخلو من السمات الهندسية المعمارية الأولية على الأقل، حتى صارت سمات معظم مساجدنا وسط الأحياء، وعلى الطرقات أقل جمالًا بكثير من المباني التجارية.
ترميم وصيانة
وتابع المسند: باتت مساجدنا التي بُنيت قبل نحو 30 سنة يجرى لها بالضرورة صيانة كاملة وتحديث، ومساجدنا التي مضى عليها 40 أو 50 سنة تُهدم ويبنى غيرها جديد؛ لتواكب النسيج العمراني المحيط بها إن استطاعوا!! والشواهد مرصودة وموجودة.
ما الحل ؟
وحول حل الظاهرة قال:” تشكيل لجنة من المهندسين والخبراء الأفذاذ السعوديين وغيرهم لوضع 50 نموذجًا على الأقل مختلفة الحجم، والقيمة، وجعلها وفق نمط الهندسة المعمارية النجدية، والحجازية، والعسيرية، والمغربية، والأندلسية، والماليزية .. إلخ، وأيضًا وفق الهندسة الحديثة التي لا تخضع لنمط مكاني أو زماني معين (تخير النموذج المناسب لحيّكم). وأرى أن تجتمع في كل النماذج الهندسية المقترحة كل المعايير الواجبة هندسيًا ومنها: البيئية، والجمالية، والوظيفية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية عبر أكواد يلزم كل من بنى مسجدًا لله أن يلتزم بها، لنرتقي بجودة المبنى”.
محمد يوسف
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