شكرا لقرائتكم خبر «أوتلت 2022 » .. أزياء عالمية بأسعار مثالية لمحبي الأناقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظيت الأزياء العالمية المعروضة في مهرجان «أوتلت 2022»، والذي انطلقت فعالياته أول من أمس في العاصمة الرياض، باهتمام الزوار، عبر تلبيتها رغبات محبي الأناقة والتفرّد والإطلالة المترفة، بأسعار مثالية تتناسب مع احتياجاتهم، وتتميز خاماتها بجودة عالية.

ويوفر المهرجان الذي شهد إقبالا كبيرا بدءا من الساعات الأولى لافتتاحه، قائمة متنوعة من الأزياء والإكسسوارات والأحذية والحقائب الفاخرة التي تعود صناعتها إلى أرقى العلامات التجارية العالمية، والبالغ عددها أكثر من 1500 علامة تجارية.

ويعرض المهرجان مجموعات متنوعة من الأزياء العملية و «الكاجوال»، إضافة إلى الأطقم الرسمية والبدل، بمقاسات تتناسب مع جميع الأعمار، فضلا عن خيارات متعددة من الحقائب المدرسية والرجالية، وحقائب الحفلات النسائية والمناسبات الاجتماعية.

ويتميز «أوتلت 2022» بعدد من الخصائص الاحترافية في المزج بين الاحتياجات الشخصية واستكشاف أندر المقتنيات لأشهر المصممين العالميين الذين وجدت معروضاتهم طريقا إلى الزوار من خلال المهرجان.

وكان المهرجان منذ فتح أبوابه تحوّل إلى حدث عالم، حيث شهد إقبالا واسعا من الزوار الذين أتيحت لهم فرصة التعرف على أكبر العلامات التجارية العالمية، مما أسهم في جعله علامة فارقة في عالم الترفيه والتسوق، إضافة إلى تحقيقه رقما قياسيا في «جينيس» للأرقام القياسية، بوصفه أكبر «أوتلت» مؤقت في العالم، بمساحة تصل إلى 145 ألف متر مربع.

ويستمر مهرجان «أوتلت 2022» في فتح أبوابه للزوار يوميا حتى 14 أكتوبر الجاري، من الساعة الثالثة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول المجانية للزوار عبر تطبيق (Ticket Mx)، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP و الـVVIP خلال تطبيق وموقع «باركي».

أوتلت 2022

