«خط الميثاق».. منتج إبداعي سعودي يجوب العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أينما كانت وجهتك في الرياض ستجد هناك مشروعا ذات طابع سلماني، بتصاميم قادرة على محاكاة البيئة والاحتفاظ بجمالها، تحمل بين طياتها قيما ارتكزت على الأصالة والاستمرارية، وفق «خط الميثاق»، هي امتداد لرؤية ميثاق الملك سلمان العمراني وأحد أهم منتجاته الإبداعية الحديثة التي تميزت عالميا.

والميثاق هو أحد أهم المبادرات الوطنية لهيئة فنون العمارة والتصميم، والذي أطلقته بنهاية عام 2021م بهدف تأصيل العمارة السلمانية ورؤيتها العمرانية الشاملة التي استلهمت من تأثير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتجسيدها من حيث الفلسفة والنهج التصميمي. وكانت الهيئة أعلنت أخيرا فوز «خط الميثاق» بـ 3 جوائز دولية.

ميثاق الملك سلمان العمراني

بطابع متفرد لملامح هوية عمرانية، انبثق ميثاق الملك سلمان العمراني حاملا اسم خادم الحرمين الشريفين، في مبادرة وطنية أطلقتها هيئة فنون العمارة والتصميم عام 2021. وتهدف إلى تأصيل العمارة السلمانية القائمة على جوهر الأصالة والمرونة العصرية.

خط الميثاق وأصالة العمارة

من المنتجات الإبداعية الفنية والمرتبطة بميثاق الملك سلمان العمراني، ويجسد هذا الخط معاني تركز على أصالة العمارة. ويستوحى الخط من فتحات البيوت الطينية التقليدية للعمارة في منطقة نجد معتمدا على الأشكال الأولية وهي المربع المستطيل والمثلث والدائرة ليعكس التراث البصري للمنطقة.

تصاميم بطابع متفرد

أينما كانت وجهتك في الرياض ستجد هناك مشروعا ذات طابع سلماني، فمن حي السفارات غرب العاصمة، حتى مجمع قصر الحكم ومطار الملك خالد الدولي، بتصاميم قادرة على محاكاة البيئة والاحتفاظ بجمالها، تحمل بين طياتها قيما ارتكزت على الأصالة والاستمرارية ومحورية الإنسان وملاءمة العيش والابتكار والاستدامة.

3 جوائز دولية

حصد الخط على جوائز من مؤسسات دولية مختلفة، حيث تم إعلان الجائزتين الأولى والثانية من قبل Type Directors Club (TDC) ليتوج بـ: شهادة التميز في الخط، واختيار خط الميثاق من قبل المحكم مأمون صقال كخط ذي طابع متفرد ومتميز في تصميمه ومعناه.

وحقق الخط أيضا جائزته الثالثة في مؤتمر جرانشان Granshan 2022 بالمركز الثاني في فئة خط العرض للخطوط العربية (Arabic Display Typeface).

وتهتم جائزة TDC بإبراز التميز الطباعي والابتكار في رسم أشكال الحروف، جنبا إلى جنب مع فن الخط الطباعي والتصميم، وتحتفل الجائزة بتصميم الخطوط الجديدة بجميع اللغات العالمية، حيث أجمع المحكمون في الجائزة على اختيار «خط الميثاق» للفوز بشهادة التميز في الخط، على أن يتم عرض الخط في معرض الجوائز رقم 68 (TDC68) في مدينة نيويورك، ثم نقله في جولة حول 10 دول مختلفة حول العالم وهي: الصين، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إندونيسيا، اليابان، بولندا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تايوان.