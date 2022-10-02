زيادة في متوسط أجور السعوديات وانخفاض رواتب الذكور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل متوسط أجور السعوديات ارتفاعا خلال العام الحالي 2022، مقارنة بمتوسط أجورهن قبل عام طبقا لتقرير سوق العمل للربع الثاني من العام الحالي 2022م مقارنة بالربع الثاني من العام 2021م، ففي حين كان متوسط أجر حاملات البكالوريوس 9240 ريالا قبل عام ارتفع ليبلغ 9383 ريالا، وفي حين كان متوسط أجر حاملات الماجستير 12399 ريالا قبل عام ازداد إلى 12874 ريالا في الربع الثاني من العام الحالي.

وأظهر التقرير انخفاضا في متوسط أجر السعوديين الذكور، ففي حين كان متوسط أجر حامل البكالوريوس 13373 ريالا في الربع الثاني من 2021م انخفض ليصبح 13167 ريالا في الربع الثاني من العام الجاري، كما انخفض متوسط أجر حامل الماجستير من 21754 ريالا في الربع الثاني من 2021م ليصبح 20068 ريالا في الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى وجود فجوة في الأجور بين الجنسين، ففي حين أن متوسط أجر حامل شهادة الثانوية من الذكور 8674 ريالا فإن متوسط أجر حاملة شهادة الثانوية من الإناث 4848 ريالا، وهو فارق موجود أيضا بين حملة الشهادات في المراتب الأخرى.