شكرا لقرائتكم خبر زيادة في متوسط أجور السعوديات وانخفاض رواتب الذكور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأظهر التقرير انخفاضا في متوسط أجر السعوديين الذكور، ففي حين كان متوسط أجر حامل البكالوريوس 13373 ريالا في الربع الثاني من 2021م انخفض ليصبح 13167 ريالا في الربع الثاني من العام الجاري، كما انخفض متوسط أجر حامل الماجستير من 21754 ريالا في الربع الثاني من 2021م ليصبح 20068 ريالا في الربع الثاني من العام الجاري.وأشار إلى وجود فجوة في الأجور بين الجنسين، ففي حين أن متوسط أجر حامل شهادة الثانوية من الذكور 8674 ريالا فإن متوسط أجر حاملة شهادة الثانوية من الإناث 4848 ريالا، وهو فارق موجود أيضا بين حملة الشهادات في المراتب الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة في متوسط أجور السعوديات وانخفاض رواتب الذكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.